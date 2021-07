Marchetti: “Benfica su Joao Mario, clausola alla Hakimi. L’entourage dice…”

L'aggiornamento dagli studi di Sky Sport sull'interesse del club lusitano per il centrocampista in uscita dall'Inter

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Joao Mario. Luca Marchetti, direttamente dagli studi di Sky Sport, ha parlato della questione tra le più spinose nel mercato nerazzurro. Queste le sue parole: "L'Inter è alle prese con la cessione di Joao Mario. Lo Sporting non lo ha riscattato, lo vorrebbe il Benfica ma c'è una clausola anti-Portogallo nell'accordo stipulato al momento della cessione dallo Sporting ai nerazzurri quattro anni fa. L'entourage ci fa sapere che si tratta di una sorta di diritto di prelazione. Un po' come per il Real Madrid con Hakimi, ma dallo Sporting sono più rigidi. Staremo a vedere cosa accadrà".