Marchetti: “Gosens? All’Inter serviva un esterno sinistro e ha preso il top in circolazione”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha speso parole d'elogio per la sessione di gennaio dell'Inter :

"L’Inter non aveva bisogno di un centravanti come la Juventus ma di un esterno sinistro. E ha preso il migliore in circolazione: Gosens, nei numeri, è un giocatore straordinario. Difficile oggi trovarne uno più forte".