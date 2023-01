Marchetti (Sky): “Skriniar, Inter a un bivio. Penso sia la prima volta che un procuratore…”

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione Skriniar

L’Inter ha vissuto una notte da incubo tra sconfitta e questione Skriniar.

“Lo avevamo detto che Skriniar aveva detto no all’Inter. Lo abbiamo scoperto ieri con un timing particolare, penso sia la prima volta che un agente parli durante la partita di un suo assistito. Skriniar poi è stato decisivo in negativo ieri, per questo penso sia stato un timing particolare. Era scontato che finisse sul mercato, ora che c’è la certezza del mancato rinnovo l’Inter è a un bivio. Lo tieni fino a giugno o lo cedi subito qualora dovesse arrivare l’offerta dal PSG? L’Inter dovrà fare i conti soprattutto sul possibile sostituto da acquistare al posto di Skriniar.”