Marchetti (Sky): “Skriniar? L’Inter non vuole cederlo, ma se arrivasse l’offerta giusta…”

"Non mi aspettavo un Napoli già a questo punto, dopo esser andato sotto a Verona. A parte le disattenzioni difensive dei veneti, il Napoli è la sorpresa in positivo perché dopo le tante partenze estive ha dato risposte importanti. Tra le vittorie della prima giornata è quella dal sapore più dolce. Chi ha convinto meno per il risultato forse è l’Inter, ma se vediamo quante occasioni ha avuto poteva vincere in maniera più agevole. Anche nella partita dell’Inter, così come nelle altre, abbiamo visto e sentito una spaccatura vista la differenza tecnica tra le squadre".

"Lui ha sempre parlato della sostenibilità, l’Inter deve sempre avere il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità economica. Non può vendere chiunque e a qualsiasi prezzo l’Inter, per questo Skriniar non sta partendo. Non è arrivata un’offerta congrua rispetto al mercato dei difensori, ma da qui ai prossimi quindici giorni non possiamo sapere se arriverà o meno un’offerta da almeno 70 milioni. L’Inter probabilmente venderà Casadei per 15 milioni più bonus al Chelsea. Dal punto di vista tecnico l’Inter non vuole cedere Skriniar, poi c’è sempre la questione economica da tenere in considerazione. Bisogna fare delle scelte, talvolta dolorose, e per questo la società sta pensando di cedere Casadei".