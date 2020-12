Marotta punta il nuovo colpo del futuro: “Può essere assolutamente da Inter: da prendere”

Continua la ricerca di talenti futuribili da parte dell’Inter, che sembra aver puntato decisa su un nuovo colpo. Gli occhi del club nerazzurro vanno a Genova, sponda Sampdoria, con un nome e un cognome ben precisi: Mikkel Damsgaard. Spiega infatti Calciomercato.com: “I nerazzurri seguono Damsgaard da molto tempo, favorevolmente colpiti dall’impatto che questo giovane ha avuto nel nostro campionato.

Numerose volte osservatori dell’Inter lo hanno studiato e le relazioni redatte non lasciano dubbi: Mikkel Damsgaard è un calciatore di indubbie qualità, uno che nel giro di poco potrebbe essere assolutamente da Inter. Da prendere. Con la Sampdoria si è già aperto qualche discorso, non c’è una trattativa, ma a Genova sanno che il ragazzo piace non poco alla società di viale della Liberazione”.