Marotta: “È un po’ che non sento Conte. Per ora resta lo splendido ricordo…”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro sull'ex allenatore

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, è tornato a parlare anche di Antonio Conte. Queste le dichiarazioni del dirigente sull'ex allenatore nerazzurro, che dopo aver detto addio all'Inter ha rifiutato la panchina del Tottenham: “Conte? È un po’ che non ci sentiamo, so che è andato in vacanza, è giusto così. Rimane per ora un ricordo splendido di due annate straordinarie e dei risultati portati”.