SM – Dybala lusingato dall’Inter: “E Marotta proverà a portare Vlahovic a Milano se…”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Paulo Dybala sarebbe lusingato dal corteggiamento dell'Inter: ma non è tutto

Ma, se per l'estate l'Inter guarda a Dybala, Beppe Marotta si è già proiettato oltre. Precisamente, al giugno del 2023, momento in cui scadrà il contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Negli ultimi giorni, si è fatta avanti l'ipotesi che il serbo lasci la viola a parametro zero fra un anno e mezzo. Ebbene, nel caso in cui questo scenario si facesse più concreto, l'amministratore delegato nerazzurro sarebbe pronto a partecipare alla partita. Per un'Inter sempre più forte.