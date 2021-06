Marotta: “Hakimi-PSG in dirittura d’arrivo. Si può chiudere in 24 ore e dopo…”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro sulla trattativa con i francesi per l'addio di Hakimi

Achraf Hakimial PSG, ormai ci siamo. L'operazione è in chiusura e la conferma è arrivata dalle parole dell'ad dell'Inter, Beppe Marotta, nell'intervista rilasciata a Sky Sport: "Hakimi-PSG? Operazione su cui ha lavorato Piero Ausilio, siamo in dirittura d'arrivo, ci sono formalità da espletare, è normale quando si tratta con l'estero. Nel giro di un giorno si può arrivare alla conclusione penso. Un trasferimento doloroso, ma come amministratore ho l'obbligo di garantire per la società la sostenibilità. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, parlavo di difficoltà ed essere riusciti a trasferire un giocatore solo cash va notato. Normale che la società tenda a confermare tutti i suoi giocatori, solo se i giocatori manifesteranno l'intenzione di andare via se ne parlerà. Quando Hakimi sarà ufficialmente al PSG, potremo respirare. Vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l'organico che ci ha dato tante soddisfazioni”.