Mercato, le mosse dell’Inter: “Marotta si muove sottotraccia per chiudere questo affare”

L'Inter è segnalata molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco il colpo a cui starebbe lavorando Marotta

"C’è anche l’Inter che si sta muovendo molto, ma sottotraccia. Marotta è abilissimo nella programmazione e sta puntando molto sui parametri zero viste le difficoltà economiche della proprietà cinese". Su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni inizia così a parlare del mercato dell'Inter che, secondo il giornalista, è molto attiva in vista della prossima stagione. In particolare, secondo lo stesso Bucchioni, Marotta starebbe lavorando su Lorenzo Insigne, in scadenza di mercato con il Napoli: