Mossa Inter: “Marotta non vuole sorprese, segnale a Conte. Pronto rinnovo top fino al 2025”

Le indiscrezioni sul presunto interesse di Antonio Conte (fresco di approdo sulla panchina del Tottenham) nei confronti dei calciatori che fino a qualche mese fa erano con lui all'Inter si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono evitare qualsiasi tipo di sorprese. E, in attesa di definire la questione Brozovic , si stanno muovendo con decisione per definire il rinnovo di contratto di Milan Skriniar fino al 2025. Scrive calciomercato.com:

"Il suo accordo con l’Inter scade nel 2023 e, alla luce delle maggiori incertezze sul futuro del compagno di reparto Stefan de Vrij, Marotta e Ausilio si sono mossi nelle scorse settimane per raggiungere una nuova intesa fino al 2025, portando il suo attuale ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione a 4. La fumata bianca non è ancora arrivata e le squadre che straniere che gli hanno messo addosso gli occhi negli ultimi anni - occhio soprattutto alla Premier e al Tottenham di Paratici e Conte - rimangono in una posizione di vigile attesa".