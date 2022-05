Marotta: “Perisic merita la riconferma, volontà chiara. Dybala buona opportunità”

Prende la parola Beppe Marotta per parlare di due temi caldi di casa Inter: il rinnovo di Ivan Perisic e il nome di Paulo Dybala

Prende la parola Beppe Marotta per parlare di due temi caldi di casa Inter: il rinnovo di Ivan Perisic e il nome di Paulo Dybala. Ecco le dichiarazioni dell’ad nerazzurro a Sky Sport: ”Perisic? Ci incontreremo, come ho già detto prima della partita. Se mettessi il cappello da tifoso-dirigente faremmo un contratto immediatamente, quando metto quello da amministratore devo essere un attimino più attento. In entrambi i ruoli c'è la volontà di arrivare ad una conclusione positiva perché Perisic si merita una riconferma e spero ci siano tutti i presupposti per definire positivamente questa negoziazione che va avanti da tanti mesi.