Inter, promessa di Zhang a Marotta a giugno: “Tutto pronto, firme e mercato a dicembre”

La promessa del presidente Steven Zhang risale a giugno, poco prima di lasciare nuovamente l'Italia e tornare in Cina

"Le parti ne stanno parlando da alcune settimane. Zhang aveva promesso ai dirigenti di rinnovare gli accordi a metà giugno, quando aveva lasciato Milano dopo aver festeggiato lo scudetto e completato il cambio in panchina fra Conte e Inzaghi. Da allora il presidente è in Cina, ma prima di Natale - se le restrizioni per il Covid in Cina si allenteranno - dovrebbe rientrare in Italia per pianificare con la dirigenza le mosse future, in primis il mercato. E ovviamente, se nel frattempo verranno trovate le intese, ecco che verranno firmati i prolungamenti degli accordi di Marotta e Ausilio, spostando la scadenza al 2024 o più probabilmente 2025".