L’Inter si muove per l’estate: Marotta rompe gli indugi, tre affari da 100mln complessivi

E' per l'estate che i nerazzurri sono pronti a compiere grandi manovre. Da Viale della Liberazione hanno già messo in lista tre nomi

A gennaio si cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi, con l'obiettivo di moltiplicare le scelte e dare ancora più forza e qualità a un'Inter già in vetta al campionato e agli ottavi di finale di Champions League. Ma è per l'estate che i nerazzurri sono pronti a compiere grandi manovre. Come scrive calciomercato.com, infatti, da Viale della Liberazione hanno già messo in lista tre nomi (tutti del Sassuolo) per tre affari da 100 milioni di euro complessivi: Scamacca, Raspadori e Frattesi.

"Gianluca Scamacca è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come uno dei possibili eredi di Dzeko (...) Il suo prezzo si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Lo stesso discorso vale per Davide Frattesi. Carnevali non è disposto a cederlo a gennaio, ma per giugno se ne può parlare. Il centrocampista ex Monza è il preferito dell’Inter, ma anche per lui a giugno potrebbe scatenarsi un’asta (...), anche in questo caso con un prezzo attorno ai 30 milioni. Se per Scamacca e Frattesi i discorsi sembrano quasi irrimediabilmente slittare a giugno, l’Inter vede un piccolo spiraglio per Raspadori (...). L’Inter in caso di addio di Sanchez potrebbe provare l’assalto già a gennaio, con una formula ‘alla Locatelli’: prestito con obbligo di riscatto pagabile in più anni, di circa 25-30 milioni di euro".