Repubblica – Marotta smentisce ma è sfida Inter-Juve per due oggetti preziosi del mercato

Nelle scorse settimane, i profili di Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo sono stati accostati con insistenza all’Inter. Entrambi i giocatori si sposerebbero bene con le idee del club di puntare su profili giovani e italiani, anche se Fiorentina e Roma non sono certo propense a fare sconti.

Repubblica spiega la situazione: “Due degli oggetti più preziosi del mercato, con Inter e Juve in potenziale concorrenza per i cartellini, nonostante Beppe Marotta smentisca per entrambi ogni trattativa”. Lo stesso Marotta, nel corso dell’intervista pre-gara contro la Fiorentina, ha fatto intendere di voler provare a trattenere Sanchez e Milano e proporre il rinnovo a Lautaro.