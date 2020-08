Inter, Ndombele? Marotta ha provato anche un altro scambio: “Due contropartite sul tavolo”

Da giorni vi parliamo di un possibile scambio Inter-Tottenham che porti Milan Skriniar a Londra e Tanguy Ndombele a Milano. Prima del francese del Tottenham, però, Marotta ha sondato anche un altro nome. Come riportato da Tuttosport, infatti, sui taccuini nerazzurri c’è da tempo anche Franck Kessie del Milan, per il quale da Viale della Liberazione avevano proposto uno scambio con uno a scelta tra Vecino e Gagliardini. I rossoneri, però, non hanno alcuna intenzione di liberare l’ex Atalanta, sul quale verrà costruita la squadra del futuro.

“Al Milan era arrivato un sondaggio da parte dell’Inter. Si era proposto uno scambio, con l’Inter pronta a mettere nell’operazione uno tra Vecino o Gagliardini, ma alla fine il Milan non si era convinto (ancora più sfumato l’abboccamento estivo: poi i nerazzurri hanno preferito concentrarsi sullo scambio Skriniar-Ndombele con il Tottenham alla ricerca di un mediano per supportare Eriksen)“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)