Inter, vicino il colpo in estate: “Marotta poi ha rinunciato spaventato dalla richiesta”

Per rinforzare la sua difesa a tre, Antonio Conte vuole giocatori con caratteristiche ben precise: capaci di impostare l’azione da dietro e aggressivi nel pressare in avanti. E non è un mistero che il tecnico dell’Inter abbia fatto più volte alla dirigenza il nome di Armando Izzo, ormai in uscita dal Torino e da sempre abituato a giocare con questo modulo.

E il club nerazzurro, svela Tuttosport, un tentativo per lui l’ha fatto: “Difensore adatto per la difesa a tre di Conte che Marotta ha già provato a prendere quest’estate: alla fine ha rinunciato, spaventato dalla richiesta iniziale di Cairo, che da 25 milioni era sceso al massimo a 20. Cifra considerata troppo alta”.