Staffetta Inter, piano Marotta: “Mossa per risparmiare più di 2mln e portare a Milano Nandez”

A gennaio l'Inter è pronta a considerare le varie opportunità, cercando rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Inzaghi

"Vecino in effetti ha giocato da titolare soltanto due delle 16 gare stagionali dell'Inter e appare chiuso non soltanto dagli intoccabili Barella e Brozovic, ma anche da Calhanoglu, Vidal e Gagliardini. Senza dimenticare Sensi. Visto che tra un anno c'è il Mondiale in Qatar, Matias non vuole rischiare il posto anche in nazionale e chiede di giocare di più. Con un contratto in scadenza, se a gennaio portasse una squadra (lo stimano molto Sarri, che lo ha allenato a Empoli, e Spalletti, che con un gol di Matias nel 2018 ha riportato l'Inter in Champions) i nerazzurri risparmierebbero quasi 2,2 milioni lordi di ingaggio (per una stagione ne paga 2,5 netti, cioé 4,63) e avrebbe spazio in rosa".