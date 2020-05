Stop al veto, Marotta non ha perso tempo. E ora un fuoriclasse può davvero firmare per l’Inter

Il grande rifiuto oggi non c’è più, e il grande colpo non è più un’utopia per l’Inter. Beppe Marotta, nel tentativo di regalare ad Antonio Conte il suo sogno vero, Arturo Vidal, si era scontrato a gennaio con il no del Barcellona, che non aveva mai davvero aperto alla possibilità di cedere il centrocampista cileno. Ora, però, gli scenari sono cambiati, dato il contratto in scadenza nel 2021 con i blaugrana. Ecco perché, dopo il mancato arrivo di gennaio, in estate l’ex Juventus potrebbe davvero vestirsi di nerazzurro. Scrive Tuttosport:

“Il pressing per il cileno è continuo e Marotta, che a gennaio si era scontrato con il niet del Barcellona, sa che oggi Vidal è sul mercato. Il problema sarà riuscire a mantenere l’affare separato dalla trattativa Martinez (come vuole l’Inter). Questo perché altrimenti il suo acquisto sarebbe diseconomico, visto che il Barça punta a caricare il valore del cartellino per generare una plusvalenza a bilancio, dimenticando però che l’accordo con il cileno andrà in scadenza nel giugno 2021 e che quindi a gennaio i blaugrana lo perderebbero a zero“.

(Fonte: Tuttosport)