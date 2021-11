Inter su Raspadori: “E Marotta ha scelto anche un altro talento italiano da prendere in estate”

E' ormai da tempo noto l'interesse dell'Inter per Raspadori. Ma non sarebbe il solo talento italiano sul quale avrebbe messo gli occhi Marotta

E' ormai da tempo noto l'interesse dell'Inter nei confronti di Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo nel giro della Nazionale. Ma non sarebbe il solo talento italiano sul quale avrebbe messo gli occhi Beppe Marotta, come scrive TMW:

"Per l’estate Marotta ha già messo gli occhi su Raspadori del Sassuolo per ammissione dell’ad emiliano Carnevali. Ma non solo. Ci sarebbe già più di un interessamento per Lucca, centroavanti del Pisa e dell’Under 21, un profilo che piace a molti. L’Inter c’è, forse in pole position".