Inter, offerta monstre per Lautaro? Marotta non ha dubbi: “Sì per finanziare il triplo colpo”

Non è ancora finita la questione relativa al futuro di Lautaro Martinez. I suoi agenti sono infatti in arrivo a Milano, da vedere se per avviare le trattative per il rinnovo con l’Inter o se presentare una nuova offerta del Barcellona. E, in questo caso, Marotta avrebbe già la risposta pronta secondo Il Giornale: “Marotta ha fatto il prezzo, sa che nel calcio post Covid è più dura per tutti, anche per i top tra i top club, ma un attaccante di 23 anni, legato per altre 3 stagioni all’attuale club, vale tantissimo. Forse non i 111 milioni della clausola scaduta a inizio luglio, ma almeno 90 milioni sì. A Barcellona ci pensano (hanno speso un anno fa, 120 milioni per Griezmann), a Milano no: fosse per l’Inter a quella cifra si farebbe subito. Con 90 milioni si comprano Kanté, Dzeko e avanza pure qualcosa per Emerson Palmieri“.