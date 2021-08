Repubblica – Inter, Martial pista viva: “Affare ‘alla Zapata’ con altra formula. Lo United…”

In queste ultime ore, in ottica Inter, si è fatto anche il nome di Anthony Martial per l'attacco del dopo Lukaku

Marco Macca

In queste ultime ore, in ottica Inter, si è fatto anche il nome di Anthony Martial per l'attacco del dopo Lukaku. Sull'argomento, Repubblica scrive:

"Nelle ultime ore, però, la società nerazzurra sta studiando la possibilità di arrivare al centravanti del Manchester United Martial: il francese potrebbe lasciare la Premier con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro, la stessa cifra che chiede Percassi per Zapata. I nerazzurri vorrebbero prendere Martial in prestito, ma lo United al momento non apre a questa formula".

