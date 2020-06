Martorelli: “Lautaro? Credo abbia deciso di andare al Barça. Non avrà atteggiamenti tali…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato anche della situazione di Lautaro Martinez. “Credo abbia deciso di andare al Barcellona. Non avrà atteggiamenti tali da mandare all’aria i rapporti con l’Inter, ma l’impressione è che voglia andare al Barça. I blaugrana metteranno sul piatto dell’Inter una cifra importante magari con delle contropartite gradite“.

Cavani, eventualmente, il nome giusto per sostituire Lautaro?

“Il profilo dovrà essere alto, tale da potersi avvicinare non solo alla Juve ma anche alle altre big europee. Si leggono vari nomi, Cavani e non solo. L’uruguagio è un calciatore importante, un grande professionista. Poi è a parametro zero. C’è tutto affinché possa essere preso in seria considerazione”.

(Tuttomercatoweb.com)