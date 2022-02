Martorelli: “A gennaio tanti colpi importanti. Guardate l’Inter con Gosens e Caicedo”

Una sessione di calciomercato davvero entusiasmante e con tanti colpi inaspettati. L'agente Giocondo Martorelli ha così parlato a TMW Radio

"L'ultimo giorno di mercato nessuno si aspettava colpi straordinari, a differenza di quanto avvenuto in questa sessione. Soprattutto Vlahovic-Juventus, acquisto che nel mercato invernale nostro, per qualità del giocatore e aspetto economico, non si era mai realizzato. Brava la Juve a fare un affare di questa qualità e anche la Fiorentina, dal momento che il giocatore aveva espresso la volontà di non rinnovare. Poi l'Inter con Gosens e Caicedo, o l'Atalanta con Boga... Acquisti importanti ce ne sono stati".