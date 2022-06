Maxime Lopez: “Scamacca voleva restare in Italia, ma ora al PSG ci sta pensando”

Il club parigino ha messo nel mirino il suo compagno e lui da ex dell'Olympique Marsiglia ha detto: «Scherzando gli ho sconsigliato di andarci. Da marsigliese il Psg non mi fa sognare, ma per un giocatore come lui sarebbe un sogno giocare con Mbappé, Neymar e Messi. Credo ci stia pensando su, ma a gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia. Ma poi Parigi, con i suoi giocatori, i mezzi e le condizioni di vita», si legge.