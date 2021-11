Problemi con l’ambiente, Mazzarri-Cagliari, è già addio? Giulini valuta l’esonero

Dopo le parole di ieri al fischio finale di Cagliari-Atalanta, il Cagliari starebbe valutando l'esonero di Mazzarri

"Sono contento della fiducia del presidente, quando mi è venuto a cercare sa come sono andate le cose. Vuol dire che è coerente con quello che ci siamo detti. Ha insistito perché entrassi in un momento che secondo me non era adeguato, non c'era la possibilità di allenarsi".

"Parole che esprimono chiaramente una sorta di malessere. Mazzarri non è contento dell'ambiente che si è creato a Cagliari. La squadra non lo segue come vorrebbe, in settimana i giocatori lavorano meno di quanto vorrebbe. Ora anche la posizione del tecnico toscano è a rischio. Giulini sta valutando un esonero, che sarebbe il secondo in stagione, durante la sosta. E ieri a Cagliari c'era Liverani: un indizio che in un momento del genere non può essere sottovalutato".