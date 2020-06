EDICOLA MD – Formula Lautaro: 70 mln + Firpo (41mln). Il Barça vuole includerlo nell’operazione

Si torna a parlare del futuro di Lautaro Martinez in ottica Barcellona sulla prima pagina di Mundo Deportivo in edicola in Spagna nelle prossime ore. In particolare, il quotidiano parla di una “Formula Lautaro”, che preveda 111 milioni di euro da versare nelle casse dell’Inter suddivisi tra parte cash (70 milioni) e il cartellino di Junior Firpo che, secondo il quotidiano, potrebbe essere quotato 41 milioni di euro circa: “Il Barça chiede di includere nell’operazione per l’argentino Junior Firpo e di valutarlo 41 milioni“, titola Mundo Deportivo.

(Fonte: Mundo Deportivo)