Mediaset svela: “Allegri-Inter? Max è stato a Villa Bellini da Marotta. Era la sera prima…”

estini incrociati, le più classiche sliding doors del calciomercato. Partita particolare per Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri

Sport Mediaset svela un retroscena sconosciuto ai più: lo stesso Allegri, la sera prima di firmare con la Juventus il quadriennale per il suo ritorno in bianconero, infatti, sarebbe stato a Villa Bellini (lo stesso luogo che sancì, nel 2019, la pace con Antonio Conte dopo la prima stagione dell'ex ct a Milano) per incontrare Marotta e i dirigenti dell'Inter in compagnia del suo manager. Evidentemente, però, le parti non hanno trovato la giusta quadra. E così, il giorno dopo, Allegri è tornato alla Juventus.