Mercato, ag. Milinkovic-Savic: “Presto per lui sarà tempo di nuove avventure”

Matej Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio più volte accostato all'Inter, ha parlato così del futuro del serbo

"Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. Vedremo cosa ci porterà domani, quale sarà la strada che gli indicherà Dio. Juventus? A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con i bianconeri alla fine non è successo nulla e non è stato trovato nessun accordo".