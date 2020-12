Inter, doppio acquisto? “Colpo in mezzo”. Bivio Shakhtar: in ballo un possibile affare da 20mln

E’ chiaro che molto dipenderà anche dalla prossima partita contro lo Shakhtar. La dirigenza dell‘Inter aspetta di sapere se ci sarà e quale eventualmente sarà il destino europeo della squadra di Antonio Conte per studiare al meglio le mosse in vista del prossimo mercato di gennaio. Ma in Viale della Liberazione hanno già iniziato a vagliare le varie ipotesi sul tavolo.

Conte ha infatti chiesto un rinforzo a centrocampo. Ma, in caso di qualificazione, un colpo verrà fatto anche in attacco. Dove, a giocarsela, sembrano essere rimasti in due: Olivier Giroud, più esperto ed economico, e Arek Milik, più giovane ma anche più costoso. Questo il punto di Tuttosport:

“Il Chelsea a settembre chiedeva 5 milioni totali (4 più 1 di bonus) per cederlo, prezzo destinato a calare visto che il giocatore, 34 anni, a gennaio sarà a sei mesi dalla scadenza. L’Inter non vorrebbe spendere per il cartellino, se non una cifra simbolica. Conte si aspetta un rinforzo a centrocampo, mentre l’innesto in attacco potrebbe dipendere dall’esito della sfida di mercoledì a San Siro contro lo Shakhtar (…). Andando avanti in Europa, un innesto servirà. L’alternativa a Giroud, più cara ma di maggiore prospettiva, rimane Milik che il Napoli valuta 18 milioni“.

(Fonte: Tuttosport)