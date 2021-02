Mercato, non solo Candreva: “L’Inter chiude un’altra cessione e un riscatto da 2.5 mln”

Il punto conquistato dalla Sampdoria contro il Benevento ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte dei blucerchiati per Antonio Candreva. Ferrero dovrà infatti versare nelle casse dell’Inter 2.5 milioni di euro. Ma, come riporta Calciomercato.com, questa non è l’unica cessione portata a termine ieri: “E’ confermato che lo stesso meccanismo verrà applicato adesso all’affare Matteo Politano con il Napoli: non c’erano dubbi, ma da questo mese l’esterno diventa un giocatore azzurro a tutti gli effetti per circa 19 milioni come da accordi. E così l’Inter completa un’altra cessione”.

Obbligo d’acquisto

Scatta l’obbligo ma con percorso opposto per Matteo Darmian, che dal Parma diventa dell’Inter a titolo definitivo dopo la conquista dei tre punti di Firenze. Il terzino costerà in totale circa 2,5 milioni tra prestito e obbligo da esercitare adesso, la dirigenza è più che soddisfatta del suo contributo fin qui e lo stesso Antonio Conte gli ha spesso dimostrato fiducia”, conclude il portale.