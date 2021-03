Mercato, dirigenza perfetta: “Solo colpi giusti. In tre anni costruita Inter da vertice”

L'edizione odierna di Tuttosport loda il lavoro svolto in questi tre anni dalla dirigenza dell'Inter: ora c'è una squadra da vertice

"Scorrendo l’undici titolare, si scopre che i componenti di questo blocco sempre più coeso sono in media all’Inter da appena tre stagioni e mezza. Togliendo Handanovic, in nerazzurro da nove anni, la media scende sotto le tre stagioni. (...). In quattro sessioni di mercato l’Inter ha costruito il 63% della squadra titolare in vetta al campionato. Un capolavoro nella scelta degli obiettivi: il club non ha sbagliato un colpo. E un assist per il futuro, perché i meccanismi possono diventare più sofisticati con la messa a punto. Un vantaggio non da poco in questa fase di crisi. L’Inter è riuscita a fare il pieno quando era ancora possibile".