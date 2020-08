Il mercato dell’Inter entra nel vivo: ad un passo un affare da 35 mln. “Si attende solo…”

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte e cosa uscirà dal confronto con Zhang, il mercato dell’Inter ha già una certezza: secondo Tuttosport, infatti, Sandro Tonali diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, a prescindere da chi siederà in panchina. L’idea di Marotta è di chiudere l’affare una volta terminata l’Europa League: “L’Inter, infatti, sa di non potersi prendere ulteriore tempo. Bisogna definire l’accordo col presidente Massimo Cellino, con il quale ci sono ottimi rapporti da anni, dopo aver ottenuto da tempo il sì del giocatore. Grazie all’intesa con Tonali e il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo – quinquennale da 2.5 milioni, bonus compresi -, l’Inter si sente in una posizione di forza. Tonali ha detto «sì» all’Inter e al momento non ha cambiato idea”, spiega infatti Tuttosport che illustra il quadro generale della situazione.

MILAN DISTANTE, JUVE OUT? – Nelle ultime settimane anche il Milan ha provato ad inserirsi nella corsa per Tonali ma l’assalto di Maldini è andato a vuoto mentre la Juventus resta uno spauracchio anche per via della presenza di Pirlo, anche se i bianconeri per il momento sono più impegnati e preoccupati nel vendere giocatori per limitare i danni facendo cassa. Proprio per questo, non appena terminerà l’Europa League, Marotta proverà a chiudere per Tonali. “Cellino è un mago del mercato e potrebbe traccheggiare proprio per aspettare un eventuale rilancio della Juventus, un’offerta che a quel punto serva a scatenare un’asta”, spiega Tuttosport che poi parla anche di cifre: Marotta confida di chiudere l’affare a 35 milioni, con una parte fissa (8/10 mln) più obbligo di riscatto a giugno 2021.