Mercato, ieri in casa Inter circolava un’ipotesi giudicata “molto verosimile”

L’Inter valuta il da farsi. Perché i giorni alla fine del mercato sono sempre meno e i giocatori da cedere continuano ad essere tanti. Da Joao Mario a Vecino, da Asamoah al possibile sacrificio di Skriniar. Sono tante le situazioni in divenire all’Inter, anche perché uno slot in lista deve essere riservato a Matteo Darmian, promesso sposo ormai da un anno dopo il patto siglato con il Parma.

Tante situazioni e poco tempo.

Ecco perché ieri sera, sottolinea il Corriere dello Sport, “l’ipotesi che il mercato nerazzurro si chiuda senza nuovi innesti (eccezion fatta per il trentenne di Legnano che sbarcherà alla Pinetina dal Parma) era considerata dai piani alti di viale della Liberazione come verosimile. Attenzione: verosimile, non scontata o sicura. Nei prossimi 6 giorni può succedere ancora di tutto“.