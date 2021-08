Mercato, input chiaro di Zhang. E c’è un obiettivo primario. Da Hakimi e Lukaku…

Dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, l'Inter ha incassato 183 milioni di euro, ma l'effettiva disponibilità è di 105 milioni

Dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, l'Inter ha incassato 183 milioni di euro. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’effettiva disponibilità è di 105 milioni che, ovviamente, non saranno reinvestiti in toto sul mercato, ma soltanto in una piccola parte. "Del resto, l’indicazione del presidente Zhang subito dopo lo scudetto non lasciava tanto spazio a interpretazioni. Input chiari. E in più, l’obiettivo primario: chiudere il prossimo esercizio con un attivo di almeno 70 milioni".