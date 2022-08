GdS – Inter, Acerbi in pugno: cosa manca per chiudere. Nome Akanji resiste perché…

Valutazioni in corso in casa Inter per rinforzare la difesa e regalare a Inzaghi il vice de Vrij. Gli aggiornamenti arrivano dalla Gazzetta

Alessandro Cosattini

Valutazioni in corso in casa Inter per rinforzare la difesa e regalare a Simone Inzaghi il vice de Vrij. I dirigenti si muovono su più piste in contemporanea e La Gazzetta dello Sport fa due nomi su tutti: Francesco Acerbi e Manuel Akanji. Ecco gli scenari per il colpo in difesa dei nerazzurri.

I due scenari

“Per portare Francesco Acerbi a Milano basta ormai poco. L'Inter ha in pugno il difensore, che si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto: per chiudere l'affare mancano solo l'accordo con Claudio Lotito e l'affondo decisivo, perché la dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione legata a Manuel Akanji. Il club deve ancora scegliere quale strada prendere”, si legge.