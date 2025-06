In Arabia Saudita – Inzaghi vuole Bastoni all’Al Hilal. Ed è già noto che…

E in Arabia Saudita già impazzano le voci di mercato che riguardano i giocatori dell'Inter. Il primo nome emerso sulla stampa saudita è quello di Alessandro Bastoni, che sarebbe la prima richiesta di Inzaghi. E i sauditi parlano già di condizioni economiche note per provare il colpo. "L'Al Hilal già conosce le condizioni per arrivare a Bastoni. E sul difensore c'è anche l'Al Nassr"

"Cara famiglia nerazzurra. È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto.

Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l'aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso.