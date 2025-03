Curiosamente, è proprio a Leganés, nello stadio di Butarque, che si può collocare questo freno nella sua carriera al Real Madrid. Quella sera era stato titolare in Coppa del Re contro la squadra pepinera. Ha giocato 75 minuti prima di essere sostituito da Ceballos, ma è come se fosse passato inosservato. Successivamente è stato nuovamente titolare in Coppa contro la Real Sociedad, ma anche in quell’occasione è passato in sordina.

Contro il Leganés, quasi due mesi dopo la partita di Coppa, Arda ha mostrato numeri quasi buoni: un rigore procurato (con cui Mbappé ha sbloccato il risultato), tre duelli vinti (su tre tentati, 100% di efficacia), cinque occasioni create (di cui due decisive e tre normali), 61 tocchi di palla con un 93% di precisione nei passaggi (43 su 46), ha subito due falli e ha effettuato un recupero di palla (poco lavoro difensivo, un aspetto su cui il tecnico italiano insiste molto).

Eppure, ha lasciato la sensazione di essere disconnesso dai compagni, proprio in un momento cruciale della stagione, con una semifinale di Coppa alle porte, la rincorsa in Liga al Barcellona e un quarto di finale di Champions League contro l’Arsenal. Non proprio una situazione semplice.

Ancelotti continua ad avere fiducia in lui. Il problema è che, affinché un giocatore cresca dal punto di vista psicologico, sono necessari due fattori: continuità e fiducia. Questo vale ancor di più per giocatori virtuosi, giovani e destinati a grandi cose. Ma da quella sera al Butarque, Arda non ha più giocato in otto partite importanti: quattro in Liga (contro Atlético Madrid, Osasuna, Girona e Rayo Vallecano) e le quattro dei doppi confronti di Champions League contro il Manchester City e l’Atlético Madrid"