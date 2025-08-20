Questa mattina sembrava ad un passo la chiusura dell'affare tra Inter e Bologna per la cessione di Asllani. Il calciatore dovrebbe andare al club rossoblù per una cifra che si aggira sui 10 mln con la percentuale del 40% che il club nerazzurro conserverebbe in vista di una futura cessione (una formula più volte impiegata in questo mercato.ndr).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, ancora nessun accordo col Bologna per Asllani”
calciomercato
Moretto: “Inter, ancora nessun accordo col Bologna per Asllani”
Secondo quanto ritenuto dal giornalista non è stato ancora definito l'addio del giocatore albanese
L'operazione, secondo alcune fonti, era ai dettagli ma stando a quanto riportato da Matteo Moretto non sarebbe proprio così e non ci sarebbe ancora l'accordo per la cessione del centrocampista albanese. In un post su X del giornalista specializzato in calciomercato in operazioni di calciomercato si legge:
"Il Bologna torna su Hans Nicolussi Caviglia. Nuovi contatti in corso. Ancora nessun accordo per Kristjan Asllani".
© RIPRODUZIONE RISERVATA