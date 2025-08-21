Sky – Asllani vicino all’accordo col Torino. Il Parma valuta Taremi

Il centrocampista non ha trovato l'accordo con il Bologna e potrebbe trasferirsi al club granata. Il club gialloblù potrebbe intavolare un dialogo con l'Inter per l'iraniano

Il Bologna aveva l'accordo con l'Inter per la cessione di Asllanima non è riuscito a trovare l'accordo con il giocatore. Il Torino ha trovato l'accordo con il club nerazzurro ma a condizioni differenti ed è vicino all'accordo con il giocatore. Potrebbe essere oggi il giorno giusto per la chiusura dell'affare.

Il club rossoblù potrebbe virare su Mandragora che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina. Il club rossoblù potrebbe chiudere per Rowe dell'OM che ha dato la sua disponibilità a trasfersi: 18 mln + bonus per l'accordo. Il calciatore, come Rabiot, è in uscita dal club francese dopo la lite di cui sono stati protagonisti e sta cercando l'accordo con la società italiana.

Quanto al mercato nerazzurro, da Skysport, aggiungono che il Parma che deve tornare sul mercato degli attaccanti dopo l'infortunio di Frigan, acquistato dal Westerlo (per lui uno stop lunghissimo dato che si è rotto il crociato anteriore sinistro) e sta valutando Crutone del Como e c'è la possibilità di intavolare un dialogo con l'Inter per Taremiche si sta allenando ad Appiano. Valutazioni anche su Beltran.

