Sembrava vicino al Bologna ma non era convinto del progetto tecnico. Asllani non ha trovato l'accordo con il club rossoblù nonostante quello con l'Inter fosse già stato trovato. Da quanto scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista albanese: "Avrebbe voluto la certezza di essere titolare e non una pedina da turnover (il lato economico evidentemente c’entrava meno), per cui ha declinato nonostante Inter e Bologna avessero trovato un accordo".
Asllani, ecco perché è sfumato il trasferimento al Bologna
"La riemersione di Hans Nicolussi Caviglia è stata così automatica: il regista dei lagunari era stato riscattato dal Venezia col versamento alla Juventus (che avrà il 10% sulla rivendita) di 3,5 milioni di euro. Ora, dopo un’altalena lunga due mesi, torna ad essere lui in pole-position in mezzo al campo", si legge sull'alternativa della società di Saputo.
L'albanese invece potrebbe andare al Torino, prima rivale del club nerazzurro nella prima giornata di campionato. A Baroni serve un centrocampista con le doti di regia: "Il profilo individuato è quello di Krjstian Asllani. Con il 23enne centrocampista albanese e con l’Inter è stato trovato un accordo di massima, manca ancora l’intesa definitiva", conclude la rosea sul giocatore.
