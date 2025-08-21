Asllani, ecco perché è sfumato il trasferimento al Bologna

Sembrava vicino al Bologna ma non era convinto del progetto tecnico. Asllani non ha trovato l'accordo con il club rossoblù nonostante quello con l'Inter fosse già stato trovato. Da quanto scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista albanese: "Avrebbe voluto la certezza di essere titolare e non una pedina da turnover (il lato economico evidentemente c’entrava meno), per cui ha declinato nonostante Inter e Bologna avessero trovato un accordo".