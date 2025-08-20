Kristjan Asllani, diviso tra Torino e Bologna. Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, non ha trovato l’accordo con i rossoblù, che nei giorni scorsi avevano raggiunto l’intesa con l’Inter.
Romano: “Asllani ora preferisce il Torino al Bologna, dialoghi per l’intesa sul contratto”
Motivo per cui, nelle ultime ore, il Toro, che già aveva seguito il calciatore nelle scorse settimane, nelle ultime ore è tornato forte sull’ex Empoli, proponendo ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto.
Sarebbe proprio quella granata la destinazione preferita da Asllani a oggi. A riferirlo è Fabrizio Romano, che su X ha scritto: "Kristjan Asllani preferisce il Torino al Bologna in questa fase, con trattative in corso anche con l'Inter. Discussioni in atto per cercare di raggiungere un accordo sul contratto".
