Ausilio è in carica all’Inter dal 2014 come responsabile del mercato. Ora, però, la corte dell’Al Hilal apre scenari inediti. L’Arabia Saudita ha già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno quando si tratta di rafforzare il proprio movimento calcistico, e i dirigenti europei rappresentano un nuovo fronte di espansione dopo i grandi investimenti sui calciatori.