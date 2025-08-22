Il nome di Piero Ausilio è tornato al centro delle voci di mercato, ma questa volta non per i calciatori. Secondo quanto riportato da Sportitalia, arrivano conferme sul forte interesse dell’Al Hilal nei confronti dell’attuale direttore sportivo dell’Inter.
Ausilio lascia l’Inter? Arriva un’altra conferma sul futuro con Inzaghi: l’Al Hilal ha…
Il club saudita, protagonista di un progetto ambizioso che punta a rafforzarsi non solo in campo ma anche nella struttura dirigenziale, avrebbe individuato in Ausilio il profilo ideale per guidare la propria area sportiva. Una preferenza netta, confermata da più fonti, che rende l’attuale ds nerazzurro il candidato numero uno.
Ausilio è in carica all’Inter dal 2014 come responsabile del mercato. Ora, però, la corte dell’Al Hilal apre scenari inediti. L’Arabia Saudita ha già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno quando si tratta di rafforzare il proprio movimento calcistico, e i dirigenti europei rappresentano un nuovo fronte di espansione dopo i grandi investimenti sui calciatori.
La decisione finale non è ancora stata presa, ma il fascino della sfida internazionale e le risorse economiche saudite potrebbero spingere Ausilio a valutare seriamente l’offerta.
La conferma di Gianluigi Longari—
"Arrivano conferme rispetto al totale apprezzamento di Al Hilal nei confronti del profilo di Piero Ausilio dell’Inter per il ruolo di Direttore Sportivo del club, come svelato in esclusiva due settimane fa. Ausilio è il preferito della società saudita"
