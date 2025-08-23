Tra le tante richieste avute in questa sessione di mercato per i suoi giocatori, l'Inter ha dovuto anche fronteggiare l'offensiva del Chelsea

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Il Chelsea ha bussato alla porta per prendersi Bastoni e portarselo verso Londra. I nerazzurri hanno rifiutato 60 milioni, ma hanno interrotto in partenza ogni discussione supplementare: non c’è stato rilancio inglese, anche perché da parte del difensore mancino non è arrivata nessuna apertura".