Tra le tante richieste avute in questa sessione di mercato per i suoi giocatori, l'Inter ha dovuto anche fronteggiare l'offensiva del Chelsea di Maresca per Alessandro Bastoni.
calciomercato
Bastoni, dal Chelsea 60 mln: “Inter ha interrotto in partenza ogni discussione”. E Frattesi…
Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Il Chelsea ha bussato alla porta per prendersi Bastoni e portarselo verso Londra. I nerazzurri hanno rifiutato 60 milioni, ma hanno interrotto in partenza ogni discussione supplementare: non c’è stato rilancio inglese, anche perché da parte del difensore mancino non è arrivata nessuna apertura".
"Dalla ricchissima Premier è arrivato un interessamento anche per Davide Frattesi, ma il Newcastle non è mai arrivato ai 40 milioni richiesti dal club di Oaktree, e difficilmente l’ultimo scatto arriverà da qui a fine mercato. La mezzala azzurra poteva essere sacrificata sull’altare dell’affare Lookman, e invece in un’Inter senza Ademola cresce addirittura di livello: dietro alle punte Chivu si affida ai suoi assalti garibaldini. Lì, nella stessa zona sempre più calda, potrebbe pure servire Mkhitaryan: l’armeno viveva la finale di Champions come un’occasione irripetibile vista l’età, ma a 36 anni ha deciso comunque di concedersi un ultimo giro di giostra con tutti i compagni", aggiunge Gazzetta.
