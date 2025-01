Ospite dei canali di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato dell'Inter in questi ultimi giorni

Ospite dei canali di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato dell'Inter in questi ultimi giorni di finestra invernale. Ecco le sue parole:

"Buchanan? Si sta lavorando per una sistemazione gradita al calciatore, invitato ad andare a giocare visto che all'Inter si sta ritagliando solo mini spezzoni. Le richieste non mancano, dipende dove vorrà andare lui. Dovesse uscire lui, l'Inter ragionerà su un altro esterno. Non un nome qualunque, ma uno spendibile sul campo".