Piero Ausilio resterà all'Inter o cederà alle lusinghe arabe dell'Al Hilal di Inzaghi? I tifosi nerazzurri aspettano la decisione del direttore sportivo. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin a Telelombardia:

"Ausilio? Sappiamo del corteggiamento a suon di milioni e posso capire che di fronte a certe offerte si possa vacillare. Sono decisioni personali, posso immaginare che sia un momento di riflessione".