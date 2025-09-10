FC Inter 1908
Biasin: “Ausilio? Normale si vacilli con queste offerte. E io non sono così convinto che…”

Piero Ausilio resterà all'Inter o cederà alle lusinghe arabe dell'Al Hilal di Inzaghi? I tifosi nerazzurri aspettano la decisione del direttore sportivo
Marco Macca
Marco Macca 

Piero Ausilio resterà all'Inter o cederà alle lusinghe arabe dell'Al Hilal di Inzaghi? I tifosi nerazzurri aspettano la decisione del direttore sportivo. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin a Telelombardia:

"Ausilio? Sappiamo del corteggiamento a suon di milioni e posso capire che di fronte a certe offerte si possa vacillare. Sono decisioni personali, posso immaginare che sia un momento di riflessione".

"Non sono così convinto che Ausilio sia facilmente sostituibile. Ha sempre portato in questi anni, insieme a Marotta, una squadra molto competitiva, nonostante i limiti di spesa".

(Fonte: Telelombardia)

