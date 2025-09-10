Tra campo e mercato. Fabrizio Biasin, ospite di Telelombardia durante l'ultima trasmissione "E' sempre derby", ha parlato di Juventus-Inter

Marco Macca Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 19:46)

Tra campo e mercato. Fabrizio Biasin, ospite di Telelombardia durante l'ultima trasmissione "E' sempre derby", ha parlato di Juventus-Inter, di scena sabato, ma anche di calciomercato. Ecco le sue parole:

"A Torino contro la Juventus è storicamente forse la partita più difficile. Ora ancor di più, visto che i nerazzurri vengono da una sconfitta inattesa, dopo la sosta e con un nuovo progetto. E' una partita importante non solo per la classifica, ma anche a livello psicologico. Bene una partita così per provare a dare un segnale a un ambiente che è, non direi sfiduciato, ma attento rispetto a quello che è successo la scorsa stagione".

"Barella? Si punta sempre il dito su giocatori che giocano sempre da 8 e poi magari attraversano momenti meno positivi. A me fa specie vedere che alcuni attaccano Barella per un presunto atteggiamento arrogante. Per me è gente che non sa quello che dice, anzi: Barella ha il problema opposto, visto che si spende talmente tanto che poi, giocando tantissime partite, è normale che capitano delle gare in cui fa più fatica. E' fisiologico. Prima di sentenziare, pensiamoci bene. Anche su Lautaro, vedrete che arriverà il tema: 'Non segna Lautaro' se non farà gol per tre partite. Vedrete che sono temi che verranno sempre smentiti in campo".

Biasin, poi, è tornato anche sulla situazione di Calhanoglu: "Che ci sia stato un abboccamento con la Turchia è sicuro, non bisogna nasconderlo. Ma è normale che a un certo punto della carriera possa voler tornare a casa. Ora, però, da lui, visto il mancato trasferimento, bisogna pretendere che faccia il professionista di massimo livello. Al netto di cambiamenti tattici, lui resta un giocatore importante. Ed è importante che cambi anche faccia: quella vista contro l'Udinese non mi è piaciuta tantissimo. Ma sono convinto che farà il suo. Con il Galatasaray, che voleva comprarlo con gli spiccioli, non si è mai accesa una trattativa".

