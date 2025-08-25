Cosa si deve aspettare il tifoso dell'Inter dall'ultima settimana di mercato? Un difensore? Forse un altro attaccante?

"Allora, in questo momento sono arrivati cinque giocatori giovani. L'Inter aveva la necessità di abbassare l'età media e lo ha fatto, perché sono arrivati ragazzi di 20 e 22 anni. In questo momento la sensazione è che possa arrivare ancora un difensore, però dipende anche da quello che succede in uscita. Non credo che alla fine Pavard andrà via.

E poi c'è la sensazione che si possa fare ancora qualcosa lì davanti per dare quell'imprevedibilità che probabilmente è mancata negli ultimi anni. Però, per fare questa cosa, devono incatenarsi tutta una serie di operazioni non semplici. Però in questo momento bisogna anche dire che tutti quanti noi siamo legati al finale di stagione dell'Inter, che ha demoralizzato l'ambiente. È arrivata sconfitta per 5-0 in finale di Champions.

Hai perso lo scudetto per un punto. Sembra tutto un disastro. In realtà questo è un gruppo che ha mantenuto tutti i suoi giocatori più forti: Lautaro, Bastoni, Barella, Thuram. Tutti sono rimasti, neanche uno è andato via. Qualcuno dice: 'No, dovevano andare via perché hanno perso la finale.' Ma perché?

Questa è una squadra forte che ha mantenuto i suoi giocatori e ha messo dentro cinque giocatori giovani che probabilmente innalzano il valore delle seconde linee. Secondo me, questa squadra è forte. Poi, forte come il Napoli non lo so, ma l'Inter parte per provare a vincere"