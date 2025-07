Tutto definito per l'arrivo di Bonny all'Inter, ma ancora manca l'ufficialità. Il francese ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto col club nerazzurro ora si attende solamente l'annuncio dell'Inter che non dovrebbe tardare ad arrivare.

"Neppure ieri: l’attesa per l’ufficialità di Bonny rischia di essere più lunga della trattativa stessa. Ma non c’è nessun allarme, nessun contrattempo legato alla trattativa. Molto semplicemente lo scambio di documenti tra due proprietà statunitensi è stato lento, più lento del previsto. Ma dopo un’altra giornata in stand by, proprio ieri sera il contratto è stato depositato in Lega. Tutto fatto, dunque. Che cosa c’era dietro questi rinvii? L’Inter aveva spedito al Parma la documentazione firmata dei contratti e stava aspettando che tutto tornasse indietro con gli autografi del caso, passaggio avvenuto ieri in serata", spiega La Gazzetta dello Sport.