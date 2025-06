"Era il reparto che necessitava fin da subito di forze fresche e nuove. L’Inter si è mossa subito a colpo sicuro e, dopo le conferme in merito a Pio Esposito, sta per abbracciare anche Bonny, che già domani effettuerà le visite mediche di rito".

"Al Parma sarebbe stata accordata una percentuale sulla futura rivendita mentre in totale il trasferimento a titolo definitivo si aggira sui 23 milioni più altri 3 di bonus. Al giocatore andranno due milioni all'anno e la firma sarà su un contratto quinquennale. Non si può escludere a priori, ma appare molto difficile che riesca a raggiungere i nuovi compagni negli Usa in caso di qualificazione ai quarti di finale".