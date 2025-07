L'edizione odierna de Il Giornale s'interroga sul valore dell'acquisto di Bonny per l'attacco dell'Inter, vista la presenza di Pio Esposito

"Intanto è stato ufficializzato Bonny, acquisto da 25 milioni e possibile tappo per Pio Esposito, che ha 2 anni in meno del francese e che già oggi sembra più forte di lui".

"Il mercato è strano, ma evidentemente l’Inter pensa ad altri modi per rinforzarsi nei reparti in cui ha più bisogno, come la difesa e il centrocampo".